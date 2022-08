Afvalintercommunale IVVO ziet afvalberg dalen: "Er wordt steeds beter gesorteerd"

De afvalintercommunale IVVO is actief in de ruime regio van de Westhoek en Westkust. Onder meer Ieper, Poperinge, Veurne, Koksijde en Diksmuide vallen hieronder. Volgens IVVO is de daling het gevolg van een aantal oorzaken: "Onze inwoners sorteren steeds beter. Bovendien hebben we ook hier de nieuwe blauwe PMD-zak ingevoerd en is er de aparte registratie van bedrijfsafval die zorgt voor een daling van het huishoudelijk restafval."

Het is voor het eerst sinds corona dat de restafvalcijfers dalen bij IVVO. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering klinkt het: "De cijfers zijn goed maar in het restafval is gemiddeld nog 43% organisch afval aanwezig. Dat soort afval hoort thuis in de gft-container en niet in de restafvalzak", zegt Valentijn Despeghel, voorzitter van IVVO. Als tip wil Despeghel nog dit meegeven: "Probeer vooral zo weinig mogelijk afval te produceren. Afvalpreventie is goedkoper en bovendien beter voor het milieu."