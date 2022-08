"Gezicht" van aanpak coronacrisis in VS Anthony Fauci (81) stopt als medisch adviseur van Witte Huis

Dokter Fauci werd door velen als een held gezien die vele levens heeft gered. President Biden, met wie hij een veel beter relatie had, prijst in een reactie 'zijn ongeziene energie en wetenschappelijke integriteit'. "Door zijn bijdrage zijn er vele levens gered, in en buiten de VS.

Fauci kreeg ook veel tegenwind, vooral dan van tegenstanders van de corona-maatregelen. Een Republikeins congreslid tweette net na de aankondiging van zijn vertrek dat Fauci "verantwoordelijk is voor het vernietigen van het land".