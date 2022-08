Baggerschip dreigt te zinken in Kallosluis in Waaslandhaven, brandweer kan lek dichten

Een technieker van het bagger- en oliebestrijdingsschip van de Aalsterse baggergroep Jan De Nul stelde een ernstig lek vast aan de boegschroef, waardoor er een aanzienlijke hoeveelheid water in het schip stroomde. De pomp van het schip zelf had onvoldoende capaciteit om het instromende water weer uit het ruim te pompen en daardoor dreigde het schip te zinken.

In de namiddag kwam de brandweer met een pomp ter plaatse om te helpen het water weg te pompen en te voorkomen dat het schip van 33 meter lang en 12 meter breed zou zinken. "Dat is gelukt", zegt Heleen Schellinckx, woordvoerder van het bedrijf. "Dank zij de hulp van de brandweer is alles onder controle. De schroef is vervangen, het lek is dicht en het schip kan weer werken als normaal." Om te voorkomen dat er mazout in het water terecht zou kunnen komen, werd een drijvende dam aangelegd. Niemand van de bemanning raakte gewond en er was geen hinder voor de scheepvaart.

Het gaat om het kleinste schip van de baggergroep. Het wordt vooral ingezet om de toegang tot verschillende sluizen in de Waaslandhaven open te houden. Het schip sleept het slib dat zich afzet weg met een sleepbak. Het kan ook ingezet worden om olievervuiling te bestrijden.