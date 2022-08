Antwerps burgemeester De Wever (N-VA) wil dat Nationale Veiligheidsraad samenkomt om drugsgeweld aan te pakken

De Wever ziet naar eigen zeggen geen "sense of urgency" in de federale regering. "Dat frustreert mij enorm. Ik stel vast dat ministers individueel wel van goede wil zijn, maar zo gaan we er niet geraken", zegt hij. "Pas als er wat spectaculair geweld is, zegt elke minister ritueel 'ik doe wat extra', maar er is geen visie, er is geen plan."