Beringse vindt inhoud portefeuille 22 jaar na diefstal terug op oever van de Demer in Diest

22 jaar geleden verbleef de Beringse in het Jessaziekenhuis in Hasselt, en werd haar portefeuille en fototoestel gestolen uit haar ziekenhuiskamer. "Ik heb toen meteen een aangifte gedaan bij de politie, maar ik heb nooit iets gehoord", vertelt Cindy Meyen aan Radio2. "Enkele dagen geleden kreeg ik plots een berichtje van een vrouw die me zei dat ze mijn oud paspoort had teruggevonden, aan de oever van de Demer in Diest. Er lag nog van alles, maar dat had ze laten liggen."