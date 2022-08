Loods brandt uit in Keerbergen

In de Grensstraat in Keerbergen is omstreeks 12.30 uur brand uitgebroken in een loods achter een woning. De loods stond vol met auto-onderdelen, brandhout en bouwmateriaal. Tijdens de bluswerkzaamheden zijn verschillende gasflessen aangetroffen, die naar buiten werden gebracht.

"Er was geen direct gevaar voor de omwonenden, en er vielen ook geen slachtoffers. Er werd alleen preventief gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden”, aldus Hulpverleningszone Oost. Het nablussen nam wel enige tijd in beslag, gezien de omvang van de inboedel.