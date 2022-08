Brandweer blust branden, verdelgt wespennesten én redt honden: border collie Sterre uit slib gered in Waasmunster

Aan een kleine inham op de Durmedijk in Waasmunster was de border collie van Leen over een stuk kaaimuur gesukkeld, vlak bij het overstromingsgebied Wareslage. Het teefje Sterre kwam zowat 3 meter lager terecht, tussen het riet en in het slib. Leen probeerde haar viervoeter nog zelf boven te halen, maar dat lukte niet. Een voorbijrijdende fietser kon de brandweer precies uitleggen waar het dier te vinden was. "En zo werd er kostbare tijd gewonnen", zegt Leen, "want het water kwam snel op".