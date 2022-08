Brusselse politiehond Lucky verzacht verhoor van slachtoffers van traumatische gebeurtenissen

"De eerste ervaringen met Lucky zijn erg positief", zegt Ilse Van de keere, woordvoerder van de Brusselse politie. "We vragen de slachtoffers altijd eerst of ze de hond er bij willen. Hij is vooral van groot belang bij het begin van het verhoor, omdat hij vriendschap en steun uitstraalt. Zo kan het slachtoffer van bijvoorbeeld seksueel misbruik of van intrafamiliaal geweld in de beste omstandigheden zijn of haar verhaal doen. Die mensen hebben zware feiten ondergaan en de aanwezigheid en steun van een dier maakt echt het verschil", aldus Van de keere.