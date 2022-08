"Met ons valt niet te sollen": waarom de daders van de schietpartij in Antwerpen zichzelf gefilmd hebben

"Wanneer iemand een opdracht krijgt, wil die inderdaad zo snel mogelijk bewijs doorsturen naar de opdrachtgever", bevestigt advocaat Sam Vlaminck, die gespecialiseerd is in grote drugszaken. "Maar soms dekken de uitvoerders zich ook in ten opzichte van de opdrachtgever door video's te maken van bepaalde handelingen."

"Denk daarbij maar aan de uithaalploegen die in de Antwerpse haven containers vol cocaïne moeten leeghalen. Zij filmen dat proces vaak van A tot Z." Dat kan belangrijk zijn wanneer een container bijvoorbeeld al leeggehaald werd door rivaliserende groepen of de politie. "Op die manier kan men aan de opdrachtgever bewijzen dat de container al leeg was op het moment dat die geopend werd en hoeven de uitvoerders niet te vrezen voor wraakacties."