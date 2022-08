CHECK - Neen, de verkeersborden op de Krim zijn niet gehackt door Oekraïners, nepfoto gaat wel viraal

De tweet in kwestie bevat een foto met het watermerk van het Telegramprofiel van de Oekraïense legerofficier en militaire blogger Anatoly Shtirlitz. Zijn kanaal brengt nieuws over de oorlog in Oekraïne en heeft meer dan 150.000 volgers.



Maar dit is niet de vroegste versie van de foto. Die verspreidde zich eerst op het Russische socialemediaplatform VKontakte, in een publieke groep met nieuwtjes uit Jevpatorija, een stad in het westen van de Krim. Daar plaatste iemand de afbeelding zaterdagochtend 20 augustus met de vraag of het bord gehackt was.

Het bericht werd later verwijderd, maar ondertussen werd de foto wel volop verder gedeeld op sociale media, onder andere door het Oekraïense ministerie van Cultuur, en door media zoals het Engelstalige UkraineWorld, en het Wit-Russische Nexta.