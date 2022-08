Droogte doet gezonken Duitse oorlogsschepen boven water komen in rivier Donau

De Donau, die na de Volga in Rusland de langste rivier van Europa is met een lengte van 2.857 kilometer, kent momenteel een van haar laagste waterpeilen in bijna 100 jaar. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er steeds minder water in de rivier staat. Dat doet nu meer dan twintig gezonken Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog boven water komen dicht bij het stadje Prahovo in Servië.