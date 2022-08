Primeur in Europa: drones vervoeren menselijk weefsel tussen Antwerpse ziekenhuizen

Zowel over de weg als door de lucht was het traject van ZNA Middelheim naar GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus 1,2 kilometer lang. De drone vloog 80 meter boven de grond en deed daar vier minuten over: twee minuten voor de vlucht met 36 km per uur, en telkens een minuut voor opstijgen en landen. Eenmaal de testfase voorbij is, zal de drone vliegen met 60 km per uur.

Om extra veiligheidsredenen vloog de drone niet in rechte lijn door de lucht, maar zo veel mogelijk over groenzones of dunbevolkte zones. Ook de patiëntenparkingen van de ziekenhuizen liet de drone links liggen.