Energieprijs 10 keer hoger dan normaal, consulent: "Als men niets doet, wordt het in winter bittere pil"

"We spreken nu over een gemiddelde elektriciteitsprijs van 500 euro per megawattuur (MWh), normaal is dat 50 euro", zegt de energieconsulent gespecialiseerd op het gebied van handel en marktwerking. "Voor een gemiddeld gezin dat op jaarbasis zowat 4 MWh verbruikt, wil dat zeggen dat hun energiekosten van 200 euro tot 2.000 euro is gestegen." De factuur zelf zal nog hoger liggen. "Die bestaat ook nog uit distributiekosten, taksen en andere zaken."