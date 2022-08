Topman federale gerechtelijke politie Antwerpen over drugsgeweld: "Corruptie zit in alle geledingen van maatschappij"

Yve Driesen windt er geen doekjes om. "Het gaat voor mij over het probleem en de risico's beheersbaar houden", zegt hij vanavond in "Terzake". "We zitten nu wel in een spiraal, in een versnelling van het drugsgerelateerde geweld."

Dreigen we dan af te glijden naar Nederlandse toestanden, met afrekeningen tussen rivaliserende bendes bij klaarlichte dag? Driesen kan die vraag niet beantwoorden. Dat wordt dus afwachten. "Maar die cocaïne zal blijven komen, dus zal het fenomeen ons nog lang blijven bezighouden."