Miljoenen Filipijnse studenten mogen na twee jaar opnieuw naar school: "Eindelijk opnieuw plezier"

De Filipijnse overheid kampt bij de heropstart met heel wat problemen. Eerst en vooral is het Filipijnse onderwijssysteem overbevraagd. Er zijn simpelweg niet genoeg plaatsen en lokalen voor alle studenten. Het onderwijs kampt er al langer met een plaatstekort, maar het Departement Onderwijs wil nu voorkomen dat scholen de voedingsboden vormen voor nieuwe uitbraken van het coronavirus. Daardoor willen ze het aantal studenten per lokaal tot een minimum beperken en worden klassen in drieën opgedeeld. Helaas blijken scholen daar nu onvoldoende plek voor te hebben.