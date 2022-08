Gaslek in Tongeren tijdens werken aan voetpad

Omstreeks half twee is de brandweer opgeroepen voor een gaslek op de Hasseltsesteenweg in Tongeren, vlakbij het kinderdagverblijf De Mereltjes. Dat kinderdagverblijf is door de brandweer onmiddellijk ontruimd en de kinderen zijn in veiligheid gebracht.

Het gaslek is ontstaan bij werken aan het voetpad. "Een gasleiding is daar doorboord", vertelt brandweercommandant Nassen. "We hebben het lek deels kunnen dichten, en Fluvius is ter plaatse gekomen om het lek volledig te dichten." Een uur na het ontdekken van het lek is het weer gedicht.