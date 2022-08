Geen vuurwerk op 25 augustus in Aarschot: "Te gevaarlijk bij code rood"

Geen muzikaal vuurwerk in Aarschot op donderdag 25 augustus: de stad schrapt het evenement vanwege het grote brandgevaar. Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD): "De voorbije week stonden we in nauw overleg met de brandweer en hielden we de weersvoorspellingen nauwgezet in de gaten. Helaas geldt er nog steeds code rood voor natuur- en bosbranden in heel Vlaanderen. We moeten ook vaststellen dat er de komende dagen te weinig neerslag verwacht wordt om daar verandering in te brengen."