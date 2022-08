Gent herbekijkt verkeer langs de Watersportbaan: "De wegen zijn te drukke verkeersassen geworden"

De oversteekplaatsen op de Noorderlaan krijgen binnen enkele maanden rijwegkussens. Zo wil de stad Gent het daar veiliger maken voor fietsers en voetgangers. Er zijn sportclubs in de buurt, en wie met de wagen komt, moet aan de overkant parkeren. "Maar veel mensen gebruiken de Noorder- en Zuiderlaan om een deel van de ring rond Gent en de Drongensesteenweg te vermijden", zegt schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw.

"Ze rijden er ook dikwijls te snel. Het zijn dus drukke verkeersassen geworden, en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Daarom zullen we eens goed moeten nadenken over hoe we het verkeer rond de Watersportbaan in de toekomst veliger kunnen maken."