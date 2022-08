Gezin met 6 kinderen staat op straat en vindt geen opvang in Antwerpen, CAW: "Helaas geen alleenstaand geval"

Ook in de opvang van het CAW is er te weinig plaats. "Het gezin waar vandaag sprake van is, kunnen we bijvoorbeeld niet opvangen. Er zijn bij ons ook wachtlijsten, van ongeveer drie tot zes maanden. Dit gezin zou gelukkig nog een netwerk hebben waardoor ze tijdelijk opvang kunnen vinden, maar op lange termijn is er geen oplossing."

"Wij pleiten ervoor om meer in te zetten op preventie. Zorg ervoor dat de mensen niet uit hun huis gezet moeten worden, ondersteun ze en grijp op tijd in. Het budget voor sociale woningen moet ook beter ingezet worden. Het is belangrijker om in extra woningen te voorzien dan in extra opvangplaatsen, er moet geïnvesteerd worden in structurele oplossingen", besluit Steenssens.