In Sint-Truiden werken twee betaalparkings binnenkort met camera's en zonder slagbomen

Met al die maatregelen wil het stadsbestuur het straatparkeren afbouwen. De drie belangrijke parkings in het centrum krijgen daarom een herpositionering. Om te zorgen dat de bezoekers van het sportcentrum en het zwembad hun auto kwijt kunnen, wordt parking Sportpark betalend op 1 september. De eerste twee uren zijn wel gratis, wat zou moeten volstaan voor de meeste sporters. Ook op de Gazoparking moet je vanaf 1 september betalen. Het eerste uur is daar gratis, daarna kost het maximaal 1 euro per uur. Voor Parking Centrum waar vaak veel plaats vrij is, zal de bekendheid en toegankelijkheid verbeterd worden. Die parking wordt nog tot volgend jaar uitgebaat door Group Indigo.