Thuisophaling asbest in Gent en Destelbergen uitgesteld: "We gaan voor iets minder, maar betaalbare service"

Afvalintercommunale Ivago zal toch niet in september starten met de thuisophaling van asbest in Gent en Destelbergen. De hoop is dat het begin 2023 wel kan. Voor de ophaling van asbest bij de mensen thuis had Ivago offertes gevraagd aan externe firma's. "Maar de prijzen die we binnenkregen, waren te hoog", zegt Sandra Deneef, "daarom hebben we onze voorwaarden aan die firma's wat minder strikt gemaakt."