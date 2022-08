60 vrouwen ingeschreven voor jobdag bij West-Vlaamse politieschool

Er zitten nog altijd te weinig vrouwen bij de politie en daar moet iets aan gedaan worden vinden ze bij de West-Vlaamse politieschool. Er zijn verschillende redenen waarom vrouwen niet voor een job bij de politie kiezen, zegt directeur Steve Margodt. "We hebben een onderzoek gedaan. Een eerste reden is dat vrouwen denken dat de job moeilijk combineerbaar is met een gezin. Een andere reden is dat ze vrezen dat de job fysiek te zwaar is voor hen. En een derde reden is eigenlijk het stereotiepe beeld. Veel vrouwen vragen zich af of het wel iets voor hen is om in zo'n mannenwereld te gaan werken."