Op kot gaan kost dit academiejaar minstens 15.346 euro, dat is 1.243 euro meer dan vorig jaar

Afgezien van de leefkosten betaalt een pendelstudent die met het openbaar vervoer naar een campus in de buurt reist, komend academiejaar minimaal 1.892 euro. Wie met een eigen tweedehandswagen naar de campus trekt, rekent 3.800 euro per jaar bovenop dat bedrag. Kotstudenten mogen 4.815 euro per jaar bijrekenen en betalen voor strikte en ruimere studiekosten dit jaar minimaal 6.707 euro. Wie recht heeft op een studietoelage, kan weliswaar rekenen op een vermindering van 864 euro op die bedragen. Het merendeel van de kosten zijn dus "uitgaven die elke jongvolwassene heeft, ongeacht of die studeert of niet", klinkt het. Voor een pendelstudent komen die leefkosten neer op 8.264 euro, voor een kotstudent is dat 8.638 euro.

Vorig jaar voorzag de onderzoeksgroep een zogenaamd "coronasupplement" van 10 euro per maand, waarin kosten voor mondmaskers en ontsmettingsgel berekend zaten. Hoewel het volgens het rapport "koffiedik kijken is wat het najaar brengt", rekent CEBUD daar komend jaar 3,3 euro per maand voor. Beursstudenten die op kot gaan, betalen komend academiejaar 14.482 euro, voor pendelstudenten is dat 9.292 euro.

Voor de berekening ging de onderzoeksgroep ten slotte uit van een situatie waarbij een student ten laste is van de ouders. Voor zelfstandige studenten komen daar vaak nog extra kosten bovenop.