Kruisem dient een klacht in tegen NMBS: "Al maandenlang onveilige werf aan station en 1e schooldag is in zicht"

Zelf ingrijpen, kan Kruisem niet. "De volledige stationsomgeving is eigendom van NMBS, wij zijn daar niet bevoegd", legt Bothuyne uit. Dus zat er niets anders op dan een klacht in te dienen. "We kunnen niet tolereren dat er maandenlang een onveilige situatie is, pal in het centrum van deelgemeente Zingem. Er dreigen ongevallen en dat willen we niet op ons grondgebied."