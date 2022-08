Man neergeschoten in Eksaarde, dader heeft zich overgegeven

In Eksaarde, een deelgemeente van Lokeren, zou een man zich verschanst hebben in een woning na een schietpartij. Hij zou een andere man verwond hebben, die in levensgevaar afgevoerd is naar het ziekenhuis. Er is veel politie aanwezig bij de woning, om de dader in te rekenen. De toestand van de man is nog onduidelijk, zegt Caroline Vandenberghe, onze journalist ter plaatse.