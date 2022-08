Waas lunapark zoekt medewerker: "Veel jobs op kermis, maar dan moet je onregelmatig willen werken" 

Vroeger was het eenvoudig in de kermissector, je werd geboren in een kermisfamilie, en je werd zelf foorreiziger, net als je kinderen en hun kinderen. "Zelf ben ik al de 7de generatie in onze kermisfamilie", zegt Herman. "Toen we toch extra mensen nodig hadden, zochten we mensen die wat aan de rand van de maatschappij leefden. Er waren huizen waar we hen konden vinden, ze kwamen bij ons werken, en voor sommigen betekende dat een opstapje naar reïntegratie in de samenleving. Soms bleven ze bij de foor, soms gingen ze verder naar een andere job, maar ze waren vertrokken. Dat kwam vooral omdat er toen geen sociaal en financieel vangnet was, zoals dat er vandaag is. Nu hebben mensen zonder werk bepaalde jobwensen, die ze bij de kermis niet altijd ingelost zien."