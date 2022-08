Mariabeeld in Scherpenheuvel krijgt nieuw kroontje 150 jaar na kroning door de paus

"Van de juwelen die in die tijd geschonken zijn door mensen, hebben wij aan een ontwerpster gevraagd om daar een nieuwe kroon van te maken en zo toch meer verbinding te leggen met de betekenis van die kroning. Het is een erkenning van wat mensen hier bij Maria hebben gevoeld en ervaren", zegt pastoor Van Hilst nog. "Het bedrag dat ons dat gaat kosten om die kroon te ontwerpen, zullen we schenken aan de Voedselbank in Scherpenheuvel, want Maria nam het ook op voor de armen en dat mogen zij bij deze gelegenheid ook voelen en ervaren", vertelt Van Hilst.