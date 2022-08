Oever Westvaartdijk in Grimbergen wordt heraangelegd wegens asbestvervuiling

De Vlaamse Waterweg is gestart met de heraanleg van de linkeroever van het Zeekanaal Brussel-Schelde in Grimbergen. "Over een lengte van zo'n 700 meter worden de bestaande betonnen - en metalen platen van de Westvaartdijk vervangen door een mat. Die mat is gevlochten uit wilg en wordt opgevuld met stenen", zegt woordvoerder Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg.

"De oever wordt ook gesaneerd, want er is asbest aanwezig. We zullen die conform de veiligheidsnormen afgraven en verwijderen en vervangen door propere nieuwe grond. Een saneringsbodemdeskundige zal de werken begeleiden en ervoor zorgen dat alles correct uitgevoerd wordt, zodat er geen gevaar is voor de omwonenden.", zegt Liliane Stinissen nog.

Tijdens de werken zal het jaagpad niet toegankelijk zijn. Er is wel een omleiding voorzien langs de Oostvaartdijk. De werken zullen achttal maanden in beslag nemen.