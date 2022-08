Wespen zijn geen terroristen die er enkel op uit zijn om ons zomerplezier te vergallen

En niet alleen dat. Die sociale strijd binnen het nest zorgt ervoor dat papierwespen ook logisch kunnen redeneren. Zij begrijpen dat als A groter is dan B en B is groter dan C, dan is A groter dan C. Transitieve inferentie heet dat dan. Waarom kunnen ze dat? Wel, als je hogerop de sociale ladder wilt klimmen, is het belangrijk te kunnen inschatten wie je kan uitdagen. Je mag je hand (poot) niet overspelen en iemand uitdagen die veel hoger in rang staat dan jij.