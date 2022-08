IJzeren trap kan alleen in 50 stukken basiliek van Tongeren binnen  

In de belforttoren van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren vinden indrukwekkende werken plaats. Op de verdieping waar de klokken en de beiaard staan, worden er een aantal trappen en bordessen geplaatst. Dat gebeurt door middel van een grote hijskraan op de Grote Markt. "Het gaat ongeveer over 50 delen, die deels met paletten tot het hoogste niveau worden gehesen", vertelt Philip Leenders, die de constructie heeft gemaakt. "Eens boven worden ze uitgepakt en gemonteerd. De kraan die gebruikt wordt kan maximaal 3 ton dragen. Bovenaan hebben we maximaal een doorgang van 2 meter waar alles doorheen moet. We moeten ook goed nadenken over de volgorde waarin we alles naar binnenbrengen. Eens het grootste stuk binnen is geraakt de rest niet meer binnen."