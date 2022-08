Houtpellets opnieuw fors duurder geworden: "Verdubbeling sinds januari"

Net als de energieprijzen blijft ook de prijs van houtpellets nog steeds stijgen. "Sinds januari is de prijs van pellets verdubbeld", zegt Arvesta, een bedrijvengroep die houtpellets aanbiedt in haar talrijke Aveve-winkels. Reden voor de prijsstijging is de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen.