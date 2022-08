Binnenkort meer psychologen op school:  "Preventief ondersteunen om nood aan zwaardere hulp te voorkomen"

Psychologische begeleiding sneller en makkelijker tot bij kinderen en jongeren krijgen, dat is de bedoeling. Die doelstelling maakt deel uit van de hervorming in de geestelijke gezondheidszorg van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Daar is absoluut nood aan, vertelt Koen Pelleriaux, topman van het gemeenschapsonderwijs GO! . "Er zijn heel veel jongeren die psychologische hulp nodig hebben, maar voor wie die moeilijk te bereiken is. Jongeren zitten nu eenmaal op school. Het is dan logisch dat een psycholoog daar ter plaatse kan gaan."