Parket van Limburg onderzoekt drie zedenfeiten tijdens Pukkelpop

Rond het voyeurisme is een verdachte geïdentificeerd. Hij zou in de douches over de schreef zijn gegaan. De verdachte is voor verhoor opgepakt en nadien vrijgelaten.

De verdachte zal binnenkort in het kader van het M-project van het parket van Limburg bij een magistraat moeten verschijnen. In zo'n M-project zitten de sectie M van het parket, het Justitiehuis en de politie waarmee de partners een lik-op-stukbeleid willen voeren. Er wordt aan daders een snelle reactie gegeven waarbij de nadruk ligt op schadeherstel voor slachtoffers en waarbij aan de samenleving een duidelijk signaal wordt gegeven.

De twee mogelijke aanrandingen in de buurt van de toiletten zijn nog in onderzoek. "Door de organisatie van Pukkelpop was er een werkgroep opgericht waarbij men de vinger aan de pols wilde houden inzake verschillende fenomenen, zoals lastigvallen van festivalgangers, diefstallen en drugs. De organisatoren hebben adequaat gereageerd door meteen extra verlichting te plaatsen, te zorgen voor extra zichtbaarheid en voor meer security," vertelt De Schutter.