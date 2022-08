"Zolang Poetin leeft, keren we niet terug": deze Russen verlieten hun land door de oorlog in Oekraïne

"Ik zeg absoluut niet dat het voor ons hetzelfde was als voor de Oekraïners die zijn moeten vluchten voor de oorlog", vertelt Roman. "Dat is niet vergelijkbaar, daar maken we ons geen illusies over. Wij zijn niet de slachtoffers hier. We voelen ons ook schuldig, dat we dit niet hebben kunnen tegenhouden, en omdat het leek of we gewoon wegliepen om niet gestraft te worden door de Westerse sancties tegen Rusland."

"Het was een heel moeilijke beslissing om te vertrekken. Oppositieleider Aleksej Navalny schreef in de eerste dagen van de oorlog op sociale media: we moeten onze eigen gevangenis kapotmaken. We moeten vechten tegen deze oorlog. Ik sta volledig achter dat idee, maar de mens is zwak. Ik heb een gezin, en nog ouders in Rusland. Wat kan ik voor hen doen als ik en mijn vrouw zelf in de gevangenis zitten?”