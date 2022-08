Premier Sanna Marin van Finland legt negatieve drugstest af na ophef over dansvideo

De drugstest die bij de Finse premier Sanna Marin werd afgenomen, is negatief. Dat meldt haar kabinet. Vorige week ontstond heel wat ophef nadat een dansvideo van de premier viraal was gegaan. In de Finse pers en op sociale media werd geopperd dat op de achtergrond gesproken werd over druggebruik. Verschillende politici vroegen haar vervolgens om een drugstest af te nemen.