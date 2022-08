Sint-Annakerk in Weert wordt omgebouwd tot kunstencentrum

De kerk van Weert, bij Bornem, staat al leeg sinds november vorig jaar. Op zondag 24 oktober werd daar de laatste eucharistieviering gehouden. De kerkraad Onze Lieve Vrouw aan de Schelde Bornem besliste om het gebouw te verkopen.



"De reden waarom we de Sint-Annakerk wilden verkopen, is omdat de kerk niet echt meer gebruikt werd", zegt Eugeen Van Lent, voorzitter van de kerkraad. "In Bornem hebben we 8 kerken, en onze pastoor staat in voor Bornem en Puur-Sint-Amands, dat is samen ongeveer 15 kerken. Dat kan niet door 1 persoon bediend worden, dus hebben we besloten om kerken af te stoten, en dat is nu gebeurd."