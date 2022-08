Bestelwagen belandt na botsing boven op auto in Kruisem,  maar niemand raakte zwaar gewond

Vanmorgen is een spectaculair ongeval gebeurd in de Kasteelstraat in Kruishoutem. Een vrouw wilde er met haar auto links afslaan, en had de aankomende bestelwagen uit de andere richting niet of te laat opgemerkt. De bestuurder van de bestelwagen kon haar niet meer ontwijken, en reed frontaal op de auto in.

Na de frontale klap belandden de twee voertuigen in de sloot naast de weg. Daarbij kwam de bestelwagen boven op de auto terecht. De vrouw in de auto raakte wel gewond, maar was niet in levensgevaar. Ze kon nog zelf uit haar verhakkelde auto klauteren.

Om de 2 voertuigen te kunnen takelen, hebben politie en brandweer de Kasteelstraat in Kruishoutem helemaal afgesloten.