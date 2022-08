Duizenden spreeuwen verzamelen elke avond in Steenkerke bij Veurne, een lust voor fotografen

Elke avond kiezen de spreeuwen dezelfde bomen en struiken uit in het dorp om er te overnachten. Een spreeuwenzwerm kan uit meer dan honderdduizend vogels bestaan. De zoektocht naar een slaapplaats gaat gepaard met heel wat lawaai, maar het levert prachtige beelden en foto's op.

Voor spreeuwen is het aanvliegen en verzamelen in groep een soort verdediging tegen roofvogels. Door de grote massa en hun plotse bewegingen hebben de roofvogels moeite om er een spreeuw uit te kiezen. Gewoonlijk verzamelen de spreeuwen begin of halfweg de maand september of zelfs nog later in het najaar. Maar dit jaar zijn ze er alvast in Steenkerke vroeg bij.