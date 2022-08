Stad Antwerpen zal vanaf september 2 maanden lang herfstbooster aanbieden in Antwerp Expo

De vaccinatiecampagne voor de herfstbooster start op 12 september in het vaccinatiedorp in Antwerp Expo. De campagne voor de vaccinatie is kleinschaliger dan in het najaar, dus de stad opent om te beginnen maar één hal. "We hebben ons voor deze vaccinatieronde bijzonder flexibel georganiseerd, zodat we onze snelheid en capaciteit kunnen aanpassen aan de vraag", zegt schepen voor Gezondheids- en seniorenzorg Els van Doesburg (N-VA).