Studenten lerarenopleiding verbeteren toetsen voor leerkrachten om tijdsdruk te verlichten

In het afgelopen schooljaar liep er in enkele GO!-scholen in Limburg een proefproject waarbij gedurende een vijftal weken studenten de toetsen van leerkrachten hebben verbeterd. Het gaat om studenten met een educatieve master- of bacheloropleiding. "Elke leerkracht die deelnam aan het proefproject heeft in die periode één of twee toetsen bezorgd aan een student en die student bracht dan binnen de 48 uur een verbeterde toets en een analyse", vertelt Jan Schoenmakers. Hij is docent aan de hogescholen UCLL en AP Hogeschool, leerkracht geschiedenis in Bilzen en verantwoordelijke van het project.

Het project is een poging om de werkdruk van leerkrachten te verlichten, zodat ze meer tijd hebben om effectief les te geven. "Het idee is om de administratieve taken, zoals verbeteren maar ook de jaarplanning en het maken van cursusmateriaal, uit te besteden aan studenten", legt Schoenmakers uit. "Zo vermindert de druk op leerkrachten, verhoogt de levenskwaliteit en is er hopelijk minder uitval."