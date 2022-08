Studio 100 filmt in de grotten van Kanne voor de Ketnet-serie GameKeepers

Ook voor de hoofdacteurs zijn de grotten van Kanne een aparte ervaring. Andres Doise (Mats): "Gamekeepers gaat over twee jonge helden die samen op internaat zitten in een soort villa. En we zijn uitverkozen om de wereld te redden. We worden telkens als het ware opgeslorpt in een levensgevaarlijk spel en dat moeten we tot een goed einde brengen om te voorkomen dat die gevaarlijke situatie zich uitbreidt naar de werkelijke wereld." Jean Janssens (Sari): "Sari is één van de twee helden, ze is heel gedreven en gepassioneerd in alles wat ze doet. Soms kan ze moeilijk dingen loslaten, maar Mats is daar dan een heel mooie aanvulling op." Ondanks alle grote dreigingen, moeilijkheden en uitdagingen slagen Sari en Mats er telkens weer in om te winnen van gameMaster Cordelia en zo de wereld te behoeden voor groot onheil.