Trouwring verloren, maar precies op 63e huwelijksverjaardag weer teruggevonden in Willebroek

De politie kon zelf aan de hand van de gegevens in de ring niet meteen de eigenaar vinden. Daarom werd een bericht met een foto op de sociale media geplaatst. De politie kreeg daarop wel wat tips, maar uiteindelijk werd de eigenaar teruggevonden dankzij een toevallig bezoek van een wijkagent aan een woonzorgcentrum in Willebroek.

"Daar ontmoette die een vrouw met dezelfde naam als op de ring. De wijkagent herinnerde zich die van de briefing 's ochtends en vroeg de vrouw naar de naam van haar echtgenoot en haar trouwdatum. Het bleek allemaal te kloppen."



De vrouw vertelde dat ze inderdaad haar ring verloren had, enkele dagen eerder, maar ze had er geen aangifte van gedaan. "Ze was heel gelukkig dat we haar ring hadden gevonden. Haar echtgenoot is dan ook al overleden. Dat we net op haar huwelijksverjaardag haar ring konden teruggeven, deed haar dus wel wat."