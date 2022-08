Donald Trump wil "special master" die toezicht houdt op strafrechtelijk onderzoek na huiszoeking

Het is ondertussen twee weken geleden dat de Amerikaanse politiedienst FBI de woning van Donald Trump in Mar-a-Lago, Florida, binnenviel. De FBI nam twintig dozen met spullen van de ex-president mee, waaronder ook top secret-materiaal. Drie mogelijke inbreuken worden onderzocht, waaronder het bijhouden, verspreiden en verliezen van gevoelige informatie. Dat valt onder de schending van de wet op het militaire geheim in de VS.