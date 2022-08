Twee wielertoeristen met spoed opgenomen in Frans ziekenhuis na aanval van hoornaars

De mannen reden gisterochtend met een mountainbike in een bos in de gemeente Briennon in de Loire-streek toen ze plots werden aangevallen door hoornaars. Twee mannen (72 en 51 jaar oud) werden elk meer dan 50 keer gestoken. Er was nog een derde man bij. Hij werd een 15-tal keer gestoken en zou het intussen redelijk goed stellen.