Politievakbond NSPV noemt extra personeel voor strijd tegen drugsgeweld Antwerpen "goede eerste aanzet"

Verlinden erkent dat die nieuwe mensen niet van de ene op de andere dag kunnen worden ingezet, "maar als ze al ervaring hebben in de privésector, gaat dat sneller dan twee jaar". Op korte termijn belooft Verlinden "aanvulling van de lokale politie" en "een bijkomende ploeg van de federale politie in de haven".



Eén bijkomende ploeg van de federale politie lijkt een druppel op een hete plaat. "We gaan kijken wat er nog mogelijk is", zegt ze daarover. "Het is niet zo dat er bij de federale politie nog mensen zitten te wachten. We zetten alle mensen in waar nodig. In de zomer bijvoorbeeld aan de kust, in Molenbeek en nu in Antwerpen."