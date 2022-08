Vanaf september grote werken aan belangrijkste tramlijn richting Flanders Expo in Gent

Tramlijn 1 is zowat de belangrijkste tramlijn voor Gent omdat die tussen het zuiden en het noorden van de stad loopt. Het is meteen ook de drukste tramlijn van Vlaanderen. En net die lijn wordt op een groot deel van het traject tijdelijk stilgelegd vanaf september. Er moeten dringende werken gebeuren aan de tramsporen tussen het Gentse Sint-Pietersstation en Flanders Expo. Waar het beton stuk is, zullen ook delen van de baan heraangelegd worden. Het gevolg is dat dit deel van het traject meer dan een half jaar onderbroken wordt. Ook de bussen die daar normaal passeren, zullen niet door kunnen.