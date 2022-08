William en Kate verlaten Londen en verhuizen samen met hun kinderen naar domein van Windsor Castle

Er werd al een tijdje over gespeculeerd in de Britse media, maar nu is het officieel: prins William en Kate Middleton trekken weg uit Kensington Palace in het centrum van Londen om samen met hun drie kinderen op het meer landelijke domein van Windsor Castle te gaan wonen. Het gezin zal zijn intrek nemen in Adelaide Cottage op amper tien minuten van het kasteel waar de Queen woont.