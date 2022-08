Twee dodelijke slachtoffers bij ongeval in Groot-Bijgaarden: E40 richting Brussel volledig versperd 

Twee mensen zijn gestorven in het ongeval met drie trucks en een personenwagen ter hoogte van het parkeerterrein in Groot-Bijgaarden. De E40 richting Brussel is er volledig versperd. Het verkeer moet de snelweg verlaten in Ternat. Volgens onze verkeersredactie is het al 2 uur aanschuiven. De hinder kan er nog een hele tijd duren.