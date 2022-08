Vier padeltrainers van Knokke-Heist spelen meer dan 30 uur padel en verbreken wereldrecord

De vier trainers van TC Duinbergen in Knokke-Heist waren goed voorbereid. Ze trainden ook 's nachts om de nachtelijke uurtjes gewoon te worden. Het plan was om in blokken van drie uur te spelen. Maar dat bleek te zwaar. Toen is beslist om in blokken van twee uur te werken. Mathieu Loosvelt, de hoofdtrainer van de tennis-en padelclub Duinbergen, zegt dat het zwaar is geweest: "Het was zwaarder dan we gedacht hadden. We hebben vooral de nacht onderschat. Het was best wel koud en daar waren we niet op voorzien. Daardoor was er ook minder volk. Maar we hebben er elkaar doorgesleurd."

De padeltrainers speelden voor een goed doel: vzw Centrum van de Oostkust, een centrum dat werkt voor mensen met een beperking. Hoeveel het evenement precies heeft opgebracht, is nog niet duidelijk. "We rekenen toch op een paar duizend euro, meer dan we oorspronkelijk hadden gedacht." aldus nog Mathieu.