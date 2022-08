Kempense zanger Marc Dex trots dat hij Zomerhitwinnares Margriet Hermans ontdekt heeft

Ook zanger Marc Dex is blij en trots op Margriet Hermans, die zaterdag in Blankenberge de trofee Zomerhit 2022 mee naar huis mocht nemen. Hermans begon haar carrière begin jaren 80 tijdens een vrij podium in Kasterlee bij Dex. "Je merkte toen al die eerste keer dat ze iets bijzonder had. Ze kreeg iedereen mee", vertelt hij bij Radio 2.